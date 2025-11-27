AGUACEROS INUNDAN CALLES PRINCIPALES Y ZONAS BAJAS DE CARMEN

Cuidad del Carmen.- Las intensas lluvias registradas durante la noche de ayer miércoles dejaron múltiples encharcamientos en arterias principales de la Isla, lo que complicó la movilidad desde primeras horas de la mañana de hoy.



Calles y avenidas de alto flujo vehicular amanecieron con acumulación de agua, lo que obligó a conductores y motociclistas a avanzar con precaución, ante el riesgo de derrapes y daños en sus vehículos.



En colonias y zonas bajas fueron reportados escurrimientos constantes y niveles de agua que “taparon” las banquetas, afectando el tránsito peatonal y la salida de vecinos. Algunos sectores presentan drenajes saturados, lo que prolongó la recuperación de las vialidades pese a que la lluvia cesó durante la madrugada.