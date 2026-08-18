martes, agosto 18, 2026
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TORMENTAS Y LLUVIAS INTENSAS PARA MARTES Y MIÉRCOLES EN CAMPECHE POR ONDA TROPICAL NÚMERO 29

Para esta semana, el dios Chac seguirá muy activo en la Península de Yucatán con tormentas, actividad eléctrica y turbonadas, e incluso a partir de mañana y hasta el miércoles las lluvias serán más intensas en Campeche, por la llegada con mucha fuerza de la onda tropical 29, y para el fin de semana las condiciones serán similares con la número 30.

El meteorólogo Juan Palma explicó que este fenómeno meteorológico va a interactuar con la vaguada maya y otra a nivel medio, lo que representa un riesgo medio alto de encharcamientos, inundaciones y caída de árboles en zonas vulnerables principalmente.

El jueves habrá “pausa”, pero el fin de semana se pronostican de nuevo lluvias intensas por la nueva onda tropical, refirió, y expuso que en cuanto a las temperaturas, en la mañana será cálida, al mediodía y 1 de la tarde el mercurio llegará hasta 35-37 grados y sensaciones de 45 en algunas zonas y luego las precipitaciones.

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