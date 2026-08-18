VANIA DEFENDIÓ A ADDA SOLÍS TRAS COMPARECENCIA, PERO CALLÓ ANTE AGRESIONES A MUJERES POLICÍAS Y ACTIVISTAS: ELOY ROMERO

-“SIN SENTENCIA NI EVIDENCIA, LAYDA Y MARCELA ENVIARON A LA CÁRCEL A YAHARI Y A ELENA”

La clase política sólo se preocupa por defender su imagen pública e incluso algunas acciones indefendibles, por eso Vania Kelleher, directora general del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), y la promotora morenista Cindy Puga, piden por un lado sororidad por Adda Solís y Marcela Muñoz tras los cuestionamientos en sus comparecencias, pero por otro callan ante agresiones desde posiciones distintas de la estructura gubernamental contra activistas.

Afirmó lo anterior Eloy Romero Acuña, representante del colectivo Campeche por las 40 Horas, y recriminó que la gobernadora Layda Sansores y la jefa policiaca, la guanajuatense Marcela Muñoz hayan enviado a la cárcel sin sentencia ni evidencia a Yahari Brito y Elena.

Es contradictorio, aseveró, que ahora se reclame sensibilidad y solidaridad institucional, cuando no hubo pronunciamientos similares ante las agresiones contra mujeres policías en 2024, ni en los hechos registrados contra activistas en el Congreso durante 2025, y tampoco en las detenciones durante el 8M de este año.

Romero Acuña subrayó que hay actuación desigual de las autoridades, y cuestionó que las mujeres con menos recursos reciban una defensa pública mucho menor frente a quienes forman parte de las estructuras de poder. “Esta situación es una expresión del denominado ‘feminismo blanco’, pues las condiciones económicas y sociales determinan el respaldo cuando enfrentan conflictos con las autoridades”, aseveró.

A su juicio, mientras se exige solidaridad para una funcionaria durante una comparecencia, se minimizan los señalamientos de mujeres que han denunciado abusos y detenciones que consideran arbitrarias.

En ese sentido, insistió en que los casos de Yahari y Elena deben permanecer bajo escrutinio público y que la defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de su cercanía con las estructuras de poder.