EN REDES: PARA PURA REATA SIRVEN LOS POLICÍAS DE CAMPECHE

PROMETIERON CUIDAR ARTÍCULOS PERSONALES Y NO CUMPLIERON

En medio del caos generado por la desorganización para aplicar anoche el operativo de seguridad en la Concha Acústica, policías de la guanajuatense Marcela Muñoz se comprometieron a guardar los objetos que no estaban permitidos ingresar en la zona del evento, sin embargo, al término del festival no sólo las cosas estaban revueltas y muchas ya no estaban, sino que ellos se habían ido, denunció Aran M.



En sus redes sociales publicó su inconformidad, al escribir: “Tan feliz que salí del concierto y mi noche terminó arruinada. Para ingresar a la Concha te revisaban y quitaban objetos que no podías ingresar, en mi caso mi termo y mi cargador”.



Agrega que a la pregunta de cómo va a dejar sus cosas, pues se las podrían robar, los policías le responden “nosotros lo vamos a cuidar”, y las dejó.



Sin embargo, “al salir e ir por mis cosas, me encuentro con la siguiente escena (foto adjuntada), y no encuentro mi termo, ni mucho menos mi cargador, y no había ningún policía. Las cosas estaban tiradas”.



Poco a poco, continúa, más personas empiezan a cuestionar que tampoco estaban sus cosas, y enojada me dirijo a unos agentes para preguntarles por qué no cuidaron la cosas, y la respuesta fue que “eran otros policías, y no te podemos resolver nada”.



Terminé molestísima, y no sólo yo, pues a otra chica le robaron su mochila completa. Terrible organización. Una vez más confirmando que para pura re@t@ sirven los policías, finaliza la publicación