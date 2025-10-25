CODHECAM ASEGURA HABER RESUELTO 1,989 CASOS Y PRESUME ATENDER EL 50% EN CINCO DÍAS, PERO OLVIDA A POLICÍAS VIOLENTADAS Y DESPEDIDAS

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, afirmó en su informe anual que el organismo ha resuelto 1,989 casos y que el 50 por ciento de ellos fueron atendidos en apenas cinco días. Sin embargo, en su exposición omitió referirse al caso de las mujeres policías violentadas durante el operativo fallido en Kobén, así como al de los más de 200 elementos despedidos por órdenes de la gobernadora Layda Sansores San Román y de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, asuntos que siguen sin resolverse y que la titular del organismo mantiene bajo la justificación de que “están en investigación”.

Rodríguez Mejía resaltó que los principales agravios denunciados ante la Codhecam se relacionan con v¡olac¡on3s a la legalidad, seguridad jurídica e integridad personal. También informó sobre la emisión de 57 medidas cautelares, cuatro recomendaciones con 20 puntos y ocho conciliaciones y 27 recomendaciones. A pesar de los resultados que presume, la presidenta del organismo no mencionó los casos de ∆bu$o y despidos injustificados de policías estatales, que continúan como una deuda pendiente con las víctimas y con la sociedad campechana.