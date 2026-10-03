LLUVIAS Y DAÑOS EN CULTIVOS ELEVAN PRECIO DE LA CEBOLLA Y PRESIONAN OTROS PRODUCTOS BÁSICOS, ALERTAN

Las lluvias y el daño a cultivos en distintas zonas productoras ya comienzan a reflejarse en los precios de algunos productos básicos que llegan al mercado “Pedro Sáinz de Baranda”, donde la cebolla registra incrementos de hasta 40 y 50 pesos por kilo, alertó Renato Noh Tamayo, líder natural del principal centro de abasto.

Explicó que los temporales fuertes pueden provocar la pérdida de cultivos que permanecen bajo tierra, situación que ya afecta a entidades productoras de cebolla y reduce la disponibilidad del producto, y señaló que este comportamiento podría mantenerse las próximas semanas ante la cercanía de los pibipollos, mientras el jitomate también podría enfrentar presión en su precio porque las lluvias dificultan mantener una oferta estable.

Noh Tamayo indicó que el costo puede mantenerse o aumentar, principalmente ante el incremento de la demanda y los gastos de combustible que repercuten en el traslado de mercancías.

En el caso del limón, advirtió que la situación también comienza a generar preocupación, pues las lluvias han afectado parte de la producción, a lo que se suma la demanda de la industria, que empieza a acaparar el limón verde, lo cual presiona aún más el precio para los consumidores.

Otros cítricos como la mandarina, naranja dulce y toronja, continuó, atraviesan una etapa de mayor disponibilidad, por lo que mantienen un comportamiento más estable durante la temporada que comprende de septiembre a enero, pero anticipó que conforme concluya la temporada y disminuya la oferta, algunos productos podrían volver a encarecerse.

Una situación similar ocurre con la pitahaya, cuya producción de temporada está por finalizar y proviene principalmente de Quintana Roo, explicó, al tiempo que recalcó que el comportamiento de los precios dependerá de la producción, las condiciones climáticas, la disponibilidad de mercancía y la demanda, factores que podrían mantener bajo presión el costo de algunos alimentos durante las próximas semanas.