PADRES DE FAMILIA EXIGEN REGULAR USO DE CELULARES EN ESCUELAS, NO PROHIBIRLOS

La restricción de teléfonos celulares en las escuelas de Campeche genera inquietud entre padres de familia, quienes advierten que limitar de manera generalizada estos dispositivos podría dejar sin una vía inmediata de comunicación a estudiantes que regresan solos a casa, o necesitan contactar a sus familiares ante una emergencia.

Rafael Fernández consideró adecuada la medida para estudiantes de primaria, pero señaló que las necesidades cambian conforme aumenta la edad de los alumnos. “En secundaria sí estoy de acuerdo que pueden utilizar el teléfono, pues ya son un poquito más responsables. Podrían establecerse mecanismos de control en lugar de una prohibición absoluta”, expresó.

De su lado, Landy Morales también respaldó limitar los dispositivos durante las actividades escolares, al considerar que su uso excesivo puede afectar la convivencia y distraer a los estudiantes de sus actividades académicas, pero reconoció que el teléfono se ha convertido en una herramienta de comunicación entre padres e hijos. “Deberían de traer el celular, sobre todo para avisar. Hay aplicaciones para localizarlos y se pueden otras que los niños no deberían utilizar”, comentó.

Julio César Román Guillen se pronunció por establecer horarios específicos para el uso en lugar de retirarlos durante la jornada escolar. “Debería de ser restringido prácticamente por horarios, pero no quitarle el celular hasta que salgan de la escuela, pues tal vez por problemas familiares quieran hablar con ellos y no contestarán. Además, debieron hacer un sondeo para conocer la opinión de los papás”, refirió.

Doris León Cortés coincidió en que las restricciones pueden funcionar en preescolar y primaria, pero consideró necesario establecer excepciones en secundaria ante alguna emergencia. “Muchos niños se van solos y ante un accidente o algo cómo se comunican con sus padres”, cuestionó.

Daniel Estrada Pacheco también consideró necesario controlar los dispositivos durante las clases, pero rechazó que la solución sea eliminarlos completamente de la jornada escolar. “No prohibirlo, sino regularizarlo. El plantel educativo debe tomar medidas, como resguardar equipos y entregarlos al finalizar la jornada”, manifestó.