CONDUCTOR IMPACTA CONTRA PARROQUIA EN CIUDAD DEL CARMEN Y SE RETIRA SIN RESPONDER POR LOS DAÑOS

CIUDAD DEL CARMEN.— Un vehículo se impactó durante la madrugada de este sábado contra la entrada de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada sobre la avenida Teotihuacán, en el fraccionamiento Reforma, dejando daños materiales en el inmueble.

El choque afectó parte de la fachada y una pared del templo, además de causar daños a algunas imágenes religiosas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información difundida por la propia parroquia, después del impacto el conductor se retiró sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

Ante esta situación, representantes de la iglesia solicitaron la colaboración de la ciudadanía para conseguir información que permita identificar el vehículo involucrado y localizar a la persona que conducía.