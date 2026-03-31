FUERTE DESCARGA ELÉCTRICA DEJA LESIONADO A TRABAJADOR EN EL CENTRO DE CARMEN

Un trabajador resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en la azotea de un edificio en la colonia Centro de Ciudad del Carmen, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle 31 por 22, cerca del Palacio Municipal, donde el empleado de una empresa particular tuvo contacto con equipo eléctrico tipo “cuchillas”, lo que provocó el accidente.

Debido a que el hombre quedó en la parte alta del edificio, fue necesaria la intervención de rescatistas, quienes realizaron maniobras especializadas, incluido un rescate aéreo, para ponerlo a salvo ante el riesgo que representaba su situación.

Autoridades informaron que el lesionado se encontraba consciente al momento de ser auxiliado, aunque con diversas heridas que serían valoradas por personal médico. La zona fue acordonada durante las labores, lo que generó expectación entre ciudadanos por el despliegue de unidades de emergencia.