BLOQUEAN INSTALACIONES DE PEMEX EN LERMA POR FALTA DE SERVICIO MÉDICO

Trabajadores activos, jubilados y familiares de Petróleos Mexicanos bloquearon un acceso a la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Lerma, Campeche, para exigir la restitución del servicio médico suspendido desde febrero de 2025, y desde entonces, la atención y el suministro de medicamentos se interrumpieron debido a adeudos con el hospital encargado, lo que derivó en un servicio irregular durante meses.

Durante la protesta colocaron mantas con consignas en defensa de su derecho a la salud. Luis Abud, trabajador jubilado y paciente oncológico, señaló que han tenido que cubrir de su propio bolsillo los tratamientos, mientras que Jorge Navarrete afirmó que la falta de atención ha dejado a trabajadores en abandono e incluso ha provocado fallecimientos ante la imposibilidad de pagar servicios privados.

Los inconformes exigieron que se restablezca de inmediato el servicio médico conforme al contrato colectivo o se asigne otro proveedor. También denunciaron la falta de apoyo en casos como el de Juana López, quien aseguró no haber recibido recursos para gastos funerarios, pese a los descuentos aplicados.