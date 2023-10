Gamboa Rosas celebró unión de los partidos para defender los 927 mdp que no recibiría el Campeche

Fernando Gamboa Rosas, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, después de haber hecho una declaración desafortunada al afirmar es un escándalo injustificado el tema del recorte presupuestal, aclaró que no pueden quitar lo que no se ha dado, sin embargo, celebró, aplaudió y reconoció la iniciativa y la unión de todos los partidos políticos para defender los 927 millones de pesos que no recibiría el estado de Campeche en el presupuesto federal del 2024.

