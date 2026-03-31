MUJER SE DESVANECE EN LA CALLE; DENUNCIAN FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA EN ATASTA

Una mujer con diabetes se desvaneció en la vía pública en la colonia Emiliano Zapata, en la Península de Atasta, tras no recibir atención en el centro de salud de la comunidad. De acuerdo con su esposo, María Cristina Bautista acudió al lugar en busca de atención médica, pero no fue atendida. Minutos después presentó una descompensación que la dejó inconsciente en la calle.

Vecinos solicitaron apoyo de bomberos voluntarios, quienes brindaron los primeros auxilios mientras se coordinaba su traslado en ambulancia. La mujer también presentaba una lesión en el pie que agravó su estado.

Habitantes manifestaron inconformidad por lo ocurrido y pidieron que el servicio médico se brinde sin restricciones. La familia, dedicada a la venta de alimentos, solicitó apoyo ante la situación.