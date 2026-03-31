CAMPECHE SE TIÑE DE ROJO CON 18 EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO… ¡Y LAYDA Y MARCELA INSISTEN EN QUE HAY SEGURIDAD!

Mientras las autoridades estatales encabezadas por la gobernadora Layda Sansores y su jefa policiaca, la guanajuatense Marcela Muñoz, no se cansan de afirmar que Campeche es Estado seguro, el primer trimestre del 2026 cierra hoy con 18 personas ejecutadas: 2 en enero, 9 en febrero y 7 en marzo.

En el primer mes, el día 8 ocurrió el primer hecho sicariial en Carmen, al ser asesinado a balazos el taxista y líder transportista José López Fuentes, conocido como “Don Joseíto”, cuando conducía su unidad de alquiler con número económco 2260 en calles de la colonia Arroyo de los Franceses. Hombres ∆rm∆dos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 15, también en Carmen, concretamente en Sabancuy, el comerciante Alfredo y/o A. N. R. M., de 28 años y apodado “Fello”, fue ejecutado a quemarropa en la puerta de su casa, durante la madrugada.

En el mes de febrero, el domingo 1 fue hallado en Calakmul el cuerpo sin vida de un varón con impactos de bala, en el interior de un vehículo. Al otro día, un ataque ∆rm∆do se registró en el poblado de La Joya, en el Municipio de Champotón, donde un masculino fue ejecutado dentro de un domicilio particular, mientras en la noche del 17, un hombre identificado con las iniciales D.T.A., de aproximadamente 34 años, fue asesinado a balazos cuando arribó a su vivienda en la colonia La Cruz, en Champotón.

El 19 también de noche, sobre la calle Dalia, en la intersección con Jazmín de la colonia Ampliación San Nicolás, un hombre fue ejecutado durante un ataque con arma de fuego, lo que generó movilización policiaca. Al siguiente día 20 en la mañana, vecinos hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer en la comunidad de Tepakán, en el Municipio de Calkiní, ambos con signos de violencia, las manos atadas y rostros cubiertos. Estaban en avanzado estado de descomposición, y por tercer día consecutivo, el 21, hubo asesinatos, pues con disparos en la cabeza fueron ultimados los 2 empleados del rancho “El Zacatal”, ubicado en el Municipio de Escárcega, cuyos cuerpos fueron encontrados en la mañana.

El día 24, un joven perdió la vida en la colonia Salitral, tras ser atacado a balazos en la vía pública, lo que provocó intensa movilización policiaca.

SALDO DE MARZO

Para el mes que hoy concluye, la tarde del viernes 6 la tranquilidad de la comunidad Ley Federal de Reforma Agraria, en Champotón, fue rota por detonaciones de arma de fuego que dejaron un hombre sin vida dentro de un predio ubicado sobre la calle Antonio Díaz Soto y Gama.

Por otro lado, durante la madrugada del día 8 un varón fue ejecutado a balazos frente a su domicilio en la colonia rural La Chiquita, en Escárcega, y también en la madrugada del 8 de marzo, el hombre identificado como “El Tabo”, conocido en la zona de Villas de San José, falleció en el Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”, tras ataque armado en su contra perpetrado un día antes cuando circulaba en moto acompañado de una mujer.

El 10, en El Juncal, en el Municipio de Palizada, Francisco D. N., alias “El Capitán” y quien contaba con 70 años de edad, fue asesinado a balazos. No hay detenidos.

El día 19, en la calle 11 por 26 de la colonia Tamarindo, una persona conocida como Pelac fue asesinada a balazos y 2 más heridas e ingresadas en el hospital IMSS Bienestar.

El 25, Víctor C., alias “El Güero”, fue abatido de disparos en la cabeza, previa privación ilegal de su libertad, en un terreno de la colonia 20 de Noviembre

Y el 30, un joven identificado como Erick, de 28 años de edad, fue ejecutado con arma de fuego en la comunidad de Sabancuy, en el Municipio de Carmen. Tampoco hay personas detenidas.