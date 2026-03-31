martes, marzo 31, 2026
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DETIENEN A 2 VARONES POR PORTAR ARMA DE FUEGO Y LES ASEGURAN UNA CAMIONETA EN CHAMPOTÓN; FUERON TRASLADADOS A LA CIUDAD CAPITAL

Par de ocupantes de una camioneta Ford, F-150 fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser asegurados en Champotón con un arma corta de fuego, al parecer calibre 9 milímetros, la mañana de hoy martes 31 de marzo.

Lo anterior tras revisión a cargo de elementos policiacos en la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de calle 11 de la colonia Los Manguitos, tras lo cual fueron trasladados a la capital campechana para el inicio de las investigaciones por v¡olac¡ón a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, más lo que resulte.

El vehículo, color negro y con placas del Estado de Campeche, quedó bajo resguardo.

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