MAGISTRADO CU LE COMPITE A LA “FISCALÍA DEL AMOR” CON NOMBRAMIENTO EN ÁREA DEL TRIBUNAL; ¿Y LOS EXPEDIENTES DE EXPOLICÍAS?

Por: Estamos Unidos Campechanos.

En una publicación difundida a través de sus redes sociales, la página Estamos Unidos Campechanos criticó que mientras los expedientes de expolicías no prosperan por falta de actuarios, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, José del Carmen Cu Alayola, presentó como encargada del MASC a Daniela Lucero Soberanis, quien lleva más de un año trabajando “en lo oscuro” y no reúne el perfil requerido.

El texto señala: “Quisiera tener 30… Tras la reunión de trabajo con autoridades del Gobierno del Estado, en el que osadamente el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, José del Carmen Cu Alayola, presentó a la actuaria y encargada del Centro público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), Daniela Sofía Lucero Soberanis, dejando a todos atónitos, pues lleva más de un año en lo “oscurito” en el que al Tribunal de Justicia Administrativa le fue autorizado recurso para nombrar a un titular. Sin embargo, a los ojos de Alayola no hay prisa y sólo una llena su pupila: Lucero Soberanis, nombrada encargada, siendo cuestionable si estará reintegrando a la Secretaría de Finanzas dicho sueldo o bajo el agua estará dando pago a la encargada”.

Y continúa: “Teniendo una plantilla con perfiles idóneos para el cargo, Cu Alayola se aferra al sueño preciado y trofeo de designar a una encargada que no cumple el mínimo requisito establecido en la ley, y ante sus afirmaciones de ‘Esperemos que cumpla los 30 años para darle su regalito’, hace fantástica la competencia con la Fiscalía del amor con el Centro MASC del amor”.

Quien lo conoce y sabe de sus modos, detrás de esa voz pausada y en ocasiones tartamuda hay autoritarismo y sueño de juventud que está llegando lejos, mientras a la encargada le permite gritar desde el escritorio a sus súbditos para dejar claro quién es la jefa y primera dama. Esa presentación ante la secretaria de Gobierno fue su desahogo, la plática “Fortalecer la cultura del diálogo para promover soluciones ágiles y eficaces” es lo que Cu Alayola y Daniela Sofía practican a diario… según fuentes confiables. Hasta ahí la publicación.