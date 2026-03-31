. SHEINBAUM EVITA OPINAR ANTE GRITOS DE NOROÑA Y MORENISTAS CONTRA GRECIA QUIROZ EN EL SENADO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó fijar postura sobre los gritos lanzados por el senador Gerardo Fernández Noroña y legisladores de Morena contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante su visita al Senado el pasado 25 de marzo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó solidaridad con la edil michoacana, pero señaló que corresponde a las autoridades electorales determinar si los hechos constituyen violencia política en razón de género, al considerar que se trata de un tema vinculado con la disputa política en un contexto previo al proceso electoral.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal mantiene atención en la situación de Uruapan y sostuvo el respaldo institucional a la alcaldesa, sin emitir una condena directa contra los legisladores involucrados.