¡ESCÁNDALO!; DENUNCIAN A ABOGADO TRINQUETERO DE BENEFICIAR A GENTE AJENA AL SECTOR PESQUERO, Y RETAN A SHEINBAUM A REVISAR EL PADRÓN

Adrián de Carlos Sierra Coronel, integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Escameros del Golfo”, denunció presuntas irregularidades en el proceso de gestión y entrega de recursos económicos destinados a pescadores afectados por un derrame petrolero ocurrido hace más de una década, y retó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a revisar el padrón de beneficiarios para verificar quiénes recibieron apoyos sin ser del sector y denunciarlos por esa irregularidad.

Exhortó a los pescadores a no dejarse engañar nuevamente por un abogado “trinquetero” (de apellido Polanco) que, aseguró, además de decidir quiénes recibirían el apoyo, ahora quiere agarrarlos de p3nd3jos retomando esa práctica para ganar otra vez dinero.

Explicó que las gestiones iniciaron alrededor de 2010, cuando los ribereños comenzaron a organizarse para exigir compensaciones por los daños ocasionados a su actividad, y durante años destinaron recursos propios a asesorías y trámites legales, sin obtener resultados concretos.

En 2019, continuó Sierra Coronel, con la intervención del Gobierno Federal el caso empezó a avanzar, iniciándose procesos para identificar a los beneficiarios y canalizar apoyos económicos, pero durante ese proceso surgió un “licenciado triquiñuelas” que, bajo la promesa de gestionar los pagos, pidió dinero a los pescadores para trámites legales.

En algunos casos cobró 350 pesos de cuotas de inscripción y luego hasta 10 mil, recordó, y exigió al Gobierno, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ubicar a esa persona para que no se siga burlando de los pescadores que representa.

Relató que él mismo detectó irregularidades en el manejo de estos recursos, por lo que decidió no participar en dichos esquemas y, además, devolvió casi 6 mil pesos a algunos compañeros que ya habían aportado para estos supuestos servicios.

De acuerdo con su testimonio, varios pescadores recibieron apoyos económicos de hasta 50 mil pesos, en parcialidades mensuales, pero una parte de ese dinero era solicitada nuevamente por terceros.