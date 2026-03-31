SEÑALAN A BUQUE REPARADOR DE DUCTOS EN LA SONDA DE CAMPECHE EN PUNTO DE DERRAME DE 50 KILÓMETROS EN EL GOLFO DE MÉXICO, EN FEBRERO PASADO

El periodista Luis Cárdenas entrevistó a su colega Carlos Carabaña, quien en un periódico español publicó información sobre imágenes satelitales que ubican al buque reparador de ductos “Árbol Grande”, detenido alrededor de 7 días sobre un ducto con fuga de crudo en el Golfo de México, y reveló que al preguntarle a Pemex qué ocurrió, la respuesta fue que el citado barco trabaja todo el año en la Sonda de Campeche, al igual que 12 embarcaciones más con funciones similares, pero no desmintió que haya estado en el momento señalado, ni proporcionó más información puntual.

La investigación se apoyó en sistemas de rastreo marítimo, pues todos los barcos cuentan con un número de identificación y GPS que emite señales de manera continua, y expone que la evidencia muestra que desde el 14 de febrero había una mancha de aproximadamente 50 kilómetros en la zona donde estaba “Árbol Grande”, y también que desde 2023 se han registrado al menos 14 derrames ligados a infraestructura petrolera antigua, agregó.

En paralelo, continuó Carlos Carabaña, expertos señalaron que aunque existen chapopoteras naturales en zonas como Cantarell, éstas no coinciden con las características del derrame observado, y que mediante la plataforma satelital SkyTruth, los periodistas identificaron al menos 14 derrames desde 2023 que parecen tener origen en infraestructura petrolera, en muchos casos construida entre las décadas de 1970 y 1980, lo cual sugiere posibles fallas relacionadas con el envejecimiento de ductos y mantenimiento insuficiente en instalaciones que transportan crudo, incluso hacia puntos como Dos Bocas.

También, organizaciones ambientalistas han cuestionado la actuación de las autoridades, pues el derrame habría comenzado en febrero pero se informó a las comunidades hasta que el petróleo llegó a las costas a inicios de marzo**, luego señalaron que un buque fue el responsable**, por lo cual han analizado entre 5 y 7 de al menos 13 posibles pero aún no lo ubican y por eso persisten dudas sobre el origen exacto.