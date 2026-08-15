“¿LA GOBERNADORA O USTED MIENTE?”, CUESTIONA SALIM A HINOJOSA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE APOYOS DEL BIENESTAR

-“Hay criterio político de promoción personalizada, y si no es así demuéstrelo con actas de cesión de comités, pero si busca un cargo público, renuncie de una vez”

En su comparecencia ante diputados del Congreso, el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, el priísta Jorge Salim Abraham Quijano fue directo: “¿La gobernadora o usted miente?, porque de acuerdo con el Informe de la mandataria el mayor número de beneficiarios de programas sociales está en la ciudad capital y la distribución no es equitativa ni basada en criterios en base a carencias sociales, sino se utiliza criterio político de promoción personalizada”.

Y retó: “Si no es así demuéstrelo con tablas, actas de cesión, de los comités donde se determinó la distribución de recursos, pero si su prioridad es buscar un cargo público, no se espere a fin de mes, ahórrele una quincena al pueblo de Campeche y puede renunciar hoy de una vez”.

Antes, Abraham Quijano aseveró: “A mí se me dan los números, no la narrativa, la gobernadora señaló en su informe que el mayor número de beneficiarios de programas sociales y proyectos desde la Secretaría de Bienestar está en la capital del Estado”.

Además, remarcó, la distribución no es equitativa, ni hay criterios de distribución en base a carencias sociales, indicadores, zonas de atención prioritaria o áreas de georreferencia, sino se utiliza criterio político de promoción personalizada.