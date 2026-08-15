TAMBIÉN SIN VISA LOS 2 HERMANOS DE ANDY: PERIODISTA SALVADOR GARCÍA

El Gobierno de Estados Unidos habría cancelado las visas de los 3 hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador: José Ramón, Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo López Beltrán, de acuerdo con información atribuida al periodista Salvador García Soto y difundida por Quadratín Michoacán.

Según la versión, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, habría notificado personalmente la decisión, sin embargo, la cancelación de las visas de José Ramón y Gonzalo no ha sido confirmada públicamente, ni corroborada de forma independiente por autoridades estadounidenses, medios de referencia o los propios afectados.

García Soto también sostiene que Washington mantiene una investigación sobre los hijos del expresidente, especialmente contra Andy, aunque tampoco existe confirmación oficial al respecto.

La medida se interpretaría como una señal de presión directa hacia López Obrador, y el caso cobra relevancia tras un mensaje sarcástico de Landau en redes sociales, publicado después de una carta de López Beltrán, en el que anticipó que sus seguidores “amarán la siguiente parte”.

Además, Reuters ha documentado un mayor uso de cancelaciones de visas contra políticos y funcionarios mexicanos durante la administración Trump.