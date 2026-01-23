LAYDA SANSORES, LA SEGUNDA PEOR EVALUADA DEL PAÍS, DE ACUERDO CON ANÁLISIS REALIZADO POR IA

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se ubicó en el lugar 31 de 32 en la reciente calificación de gubernaturas realizada por LaEncuesta.mx con apoyo de inteligencia artificial, alcanzando un puntaje de apenas 4.3%. Esta posición la coloca entre los dos mandatarios peor evaluados del país, solo por encima de Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas, quien obtuvo 4.1%.

La metodología del análisis por inteligencia artificial combina información oficial de instituciones como INEGI, SESNSP y Banco de México con análisis de redes sociales, motores de búsqueda y cobertura en medios digitales. A través de algoritmos de machine learning y procesamiento de lenguaje natural, los datos se normalizan en una escala de 0 a 10, ponderando indicadores tradicionales con la percepción ciudadana en tiempo real, lo que permitió identificar una marcada baja confianza en la gobernanza de Campeche.