viernes, enero 23, 2026
Lo último:
Locales

ARTEC ENTREGARÁ TARJETAS KO’OX EN SUS OFICINAS A PARTIR DEL 26 DE ENERO

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) informó que a partir del lunes 26 de enero la entrega de tarjetas del sistema de transporte Ko’ox se realizará únicamente en sus oficinas, ubicadas en Avenida Tormenta número 11, entre Avenida Casa de Justicia y calle Las Flores, colonia San Francisco de Campeche, C.P. 24097, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

