viernes, enero 23, 2026
Internacionales

ASÍ ES EL KIT ESCOLAR QUE ENTREGA NAYIB BUKELE A LOS ESTUDIANTES SALVADOREÑOS

El gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, ha comenzado a entregar a los estudiantes de educación pública un completo kit escolar que busca garantizar el acceso a la educación y reducir la brecha digital. Este paquete incluye laptops de marcas reconocidas como HP, Dell y Lenovo para alumnos desde cuarto grado en adelante, además de uniformes completos, zapatos, cuadernos, lápices, plumones, tijeras, estuches de geometría y libros de texto, todo de manera gratuita. La iniciativa pretende que ninguna familia tenga que cubrir los costos de materiales escolares esenciales, asegurando que los estudiantes cuenten con herramientas tanto físicas como tecnológicas para su aprendizaje

