EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE ENERO DE 2026

OTRA VEZ EL BURRO HABLA DE OREJAS.

Ante la arbitraria y abusiva detención del ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desconoció el proceso por el cual fue removido de su cargo y la designación de Fanny Guillermo Maldonado como rectora interina.

Lo más sorprendente fue que ante esta decisión, en su Martes de Jaguar de esta semana, Layda Sansores haya acusado a la ANUIES de “extralimitarse y entrometerse en decisiones que corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria y defender a una persona que ya ni siquiera es rector”. Como dice el dicho, el burro hablando de orejas… otra vez.

Porque fue Layda Sansores quien se entrometió en la comunidad universitaria y violó su autonomía al imponer como rectora a Fanny Guillermo, la incondicional amiga de su secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero. Y para ello, la gobernadora se extralimitó al ordenar detener a Abud Flores por una “denuncia anónima” por portación de armas, “sembrarle” droga en su camioneta, y abrirle una carpeta de investigación por delitos que no se sustentan. ¿O no?

SE HIZO EL HARAKIRI CON SU LARGA LENGUA.

Pero ahí no termina la abusiva intervención de Layda Sansores en la autonomía universitaria, pues al verse confrontada por la ANUIES, decidió cuestionar su función. Recordó que fue fundada en 1950 como un mecanismo de coordinación técnica para fortalecer la educación superior, pero que recientemente perdió “su función original y actúa como si fuera autoridad, al cuestionar la legalidad de las decisiones internas”.

¡Pasumecha! ¿Y Sansores no intervino en los asuntos internos de la UAC? Pero ahí no paró su comentario: “Yo digo que ya la ANUIES, con tantos años, resulta legítimo plantear su papel social, su utilidad pública y si debemos seguir contando con una ANUIES que se olvida de cuál es su verdadera función y actúa como si fuera una autoridad”. Se hizo el harakiri con su larga lengua y no se dio cuenta.

Porque a juzgar por lo que dijo, podemos coincidir en que Sansores tiene 80 años y no desempeña ya ningún papel social, ni es de utilidad pública para Campeche, por lo que no se necesita seguir contando con ella en el gobierno del Estado, pues olvidó cual sería su verdadera función y ahora actúa como autoridad represora y abusiva. Es cierto, le quedan 600 días a su nefasto gobierno, pero ya debería irse.