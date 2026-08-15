TRAS SERLE CANCELADA SU VISA POR EU, ANDY CONVOCA A ORGANIZARSE ANTE “EMBESTIDA A LA SOBERANÍA”

Tras agradecer las muestras de solidaridad, cariño y afecto, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a quien Estados Unidos le canceló la visa, convocó a organizarse ante lo que consideró una “embestida a la soberanía nacional por parte del Gobierno norteamericano”.

Lo anterior, a través de un video donde también aprovecha para promocionar su campaña política en busca de una candidatura.

Al respecto, el analista político José Díaz escribió: “Prepárense para la gran movilización nacional en defensa de… ¡Andy López Beltrán! Ya me imagino el Monumento a la Revolución abarrotado de acarreados. Y, por supuesto, todo ‘espontáneo’. Ya después preguntaremos quién pagó camiones, lonches y movilización. Y en el templete, la lituana

Claudia Sheinbaum con ‘¡soberanía! ¡soberanía! ¡soberanía!’. Esto ya pasó el descaro al absurdo”.

Y añadió: “Ahora resulta que el huachicolero Andrés Manuel López Beltrán, señalado en la versión de un testigo protegido de la FGR, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por una presunta negociación relacionada con investigaciones de huachicol fiscal —señalamiento que Harfuch niega—, llama a ‘organizarnos’ ante una supuesta ‘embestida a la soberanía nacional’. ¿Perdón? Estamos hablando del hijo de López Obrador, sin cargo público en el Gobierno mexicano, al que Estados Unidos le retiró una visa”.

Y exigió: “Entonces expliquen desde cuándo la visa personal de Andrés Manuel López Beltrán se convirtió en un asunto de soberanía nacional para todos los mexicanos? Primero Claudia Sheinbaum convirtió el caso en un asunto de ‘injerencia política’, ahora Andy llama a organizarse en defensa de la soberanía”.

Además, pregunta: “¿Y qué sigue? ¿Declarar la visa de Andy patrimonio de la nación? No confundan a México con Morena. Andy López Beltrán no es México. Su visa no es nuestra soberanía. Sus problemas personales no son una causa nacional, aunque, viendo hasta dónde han llevado esto, al rato el nuevo grito desde Palacio Nacional será ¡la visa de Andy es la visa de todos!”.