 EN LA MIRA POR EL MIRÓN: MÁS ESCÁNDALOS DE LOS DE MORENA | POR RCG MEDIA

Félix Salgado Macedonio acusó de nepotismo a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. “Tiene a toda su familia en el poder”, afirmó el padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn.

El senador, con serias acusaciones relacionadas con el narco, volvió a encender las alarmas morenistas sobre el tema: no al nepotismo que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum.

Junto con Zacatecas, donde otro senador, Saúl Monreal, quiere la gubernatura de su hermano David, en Guerrero también está metida la mano del corrupto y autoritario morenista Andrés Manuel López Obrador, ahora detrás de Félix Salgado. Siente debilidad en el Gobierno de la presidenta Sheinbaum por el rechazo a las reformas electorales y a la figura de la revocación de mandato.

Y ahora le mete más presión con el nepotismo ya que, primero, el Senado y la Cámara de Diputados, le batearon hasta la elección del 2030 y ella la quería en el 2027.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum bajó la línea a Morena de rechazar esa figura, pero ya volvieron a salir los duros de AMLO.

Los que se sienten protegidos y le dan las contras.

Junto a Félix Salgado aparecen Rubén Rocha, Layda Sansores, Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, David Monreal y hasta Cuauhtémoc Blanco.

Este último llegó en una camioneta de lujo de casi cuatro millones de pesos y sin placas a ver el juego México vs. Portugal en el nuevo Estadio Banorte, antes Azteca.

Así, los morenistas de AMLO y sus hijos se sienten dueños de casi todo.

IDENTIFICAN A MUJER CAPTADA EN VENTANA DE PALACIO #NACIONAL

La mujer que fue captada asoleándose en una ventana de Palacio Nacional fue identificada como Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esposa de Gabriel Yorio. La imagen se difundió en redes sociales y generó diversas reacciones.

El hecho, que inicialmente fue visto como una escena curiosa, abrió cuestionamientos sobre el acceso y la presencia de funcionarios en el recinto. Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial.