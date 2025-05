A FUEGO LENTO | ENTORNOS DE CRIMEN

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Es increíble como vamos perdiendo la hermosa paz y tranquilidad en esta administración de la Gobernadora Layda Sansores Sanromán, que disfrutaría de toda tolerancia, consentimiento , complicidad y protección del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora alardea de su empoderamiento retando insolente al Gobierno Federal y su titular la Dra CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Nunca habíamos vivido tantos eventos delictivos, rapiña institucional, ejecuciones o eventos bochornosos como la VIOLACIÓN DE MUJERES POLICÍAS en el grotesco operativo en el CERESO, los más de 39 asesinatos con sicarios , 5 feminicidos el crecimiento de un 250 % de índices delictivos , encubrimiento deliberado de asesinatos imprudenciales y VIOLACIÓN TUMULTARIA donde los involucrados son MILITANTES DE MORENA protegidos a grado inmoral sin precedentes.

Inaceptable poder aceptar , ante un ACTO TAN DELEZNABLE DE TRES ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, HACEN VÍCTIMA A OTRA ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO y la FISCALÍA DE JUSTICIA MANTENGA LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN SIN EJECUTAR , MIENTRAS LAS INSTRUCCIONES INMORALES DE LA GOBERNADORA LAYDA SANSORES A SU SECRETARIA DE GOBIERNO LIZ HERNÁNDEZ ROMERO ES PRETENDER SOBORNAR CON DINERO , AUTO Y CASA A LA VÍCTIMA DE LA VIOLACIÓN PARA NO CASTIGAR A LOS ” SOBRINITOS GUINDAS”.

Las circunstancias son de total despotismo, abuso de poder al buscar JUDICIALIZAR TODA CRÍTICA contra la LIBERTAD DE EXPRESIÓN al no haber logrado un evidente objetivo fatal contra el ex director de TRIBUNA DE CAMPECHE, el Lic. JORGE GONZÁLEZ VALDEZ.

Crear un ambiente de tantos crímenes -con su aderezo de impunidad- nos hace pensar , la recomendación maldita de su aliado de la ALTERNANCIA CONCERTADA CON AMLO , Alejandro Moreno Cárdenas de no matar a los periodistas a balazos sino de hambre se agotó y ahora están dadas las condiciones para no tener obstáculos PARA EFECTUAR EJECUCIONES , cuando desde la SEGOB con la titular ROSA ISELA RODRÍGUEZ ex reportera de LA JORNADA y ex niñera de los niños López Beltrán , tiene nombrado como su representante Federal en Campeche al ex intendente familiar de la “Casa Blanca” de los Sansores y ex Senador MORENISTA ARTURO MOO CAHUICH.

No es señalar sin fundamento , pues la intolerancia queda demostrada con el ARTERO INTENTO DE HOMICIDIO contra el influyente crítico yucateco , comediante y comentarista RICARDO DEL RÍO BAEZA – TACO DE OJO – quien, por una simple crítica a la Gobernadora INSURRECTA CAMPECHANA, recibió múltiples heridas con arma punzante , al tiempo que le informaron el motivo de la agresión y las causas – que están siendo investigadas con seriedad por la FISCALÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Las solicitudes de atención para evitar estos temas escalen a niveles de pronósticos reservados es DIRECTAMENTE A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Las señales en la conducta de la Gobernadora de Campeche son peligrosas, atípicas y fuera de todo sentido común.

Es urgente la REVOCACIÓN DE MANDATO y en una solución de piedad , darle la atención médica psicológica especializada. pues son preocupantes sus desvaríos y pérdida total de ecuanimidad mental… ¡Antes que sea demasiado tarde!