EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 DE ENERO DE 2026

¿QUIEN PAGA CAMPAÑA DE SESO LOCO?

Para hacer campaña política se necesita un chingo de dinero. Movilizar una estructura de operadores que organicen eventos y compren centenas de obsequios, utilizando choferes y guaruras para resguardar la seguridad, requiere del pago de varios salarios fijos, interminable suministro de gasolina y de varios millones de pesos en efectivo. Con esto en consideración, no está de más preguntar: ¿quién y cómo se financia la abierta campaña del Seso Loco?

Desde hace meses se le ha visto activo en colonias populares de los municipios promoviendo su desprestigiada imagen, entregando obsequios a los asistentes, y lo más increíble, prometiendo hacer todas esas cosas que su tía nunca cumplió. Lo que no queda claro aún es si toda esa promoción la paga con los millones que robó su esposa el sexenio pasado, o con los que él se está llevando ahora.

Para los asistentes a esos eventos debe ser interesante escuchar qué estrategia económica ofrece este deschavetado sujeto, que nunca estudió una carrera universitaria, para sacar a la entidad del decrecimiento económico en que la metió su querida tía. No de a gratis apodan el Seso Loco a este fracasado artista, que en sus años mozos le robaba los centenarios a su abuelo para financiar sus gustos y aficiones extravagantes.

MINTIÓ SHEINBAUM SOBRE MEDICAMENTOS.

La columna Confidencial, de El Financiero, revela que la presidente Claudia Sheinbaum mintió cuando dijo hace seis meses que había terminado el desabasto de medicamentos, el cual padecen todos los mexicanos desde hace más de siete años que inició la nefasta Cuarta Transformación. Titulan el comentario “A esperar tres años más para un abasto de 100% de medicinas”. Reproducimos.

“La promesa de lograr el abasto del 100% de medicamentos será una realidad… ¡hasta el 2029!, al menos así lo perfila el Programa Institucional de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) 2025-2030, que fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. El programa plantea que en 2025 y 2026 se adjudique el 90% de claves solicitadas, en 2027 y 2028 el 95% para, finalmente, lograr el 100% en 2029. En el documento, Birmex reconoce que el desabasto ha sido persistente ‘por diversas deficiencias operativas y logísticas, así como por limitaciones estructurales en la capacidad de producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos médicos estratégicos’.”



No solo miente Claudia Sheinbaum sobre el desabasto de medicinas, sino también sobre los servicios médicos, que son pésimos. El IMSS Bienestar es un rotundo fracaso, los hospitales públicos están cada vez mas deplorables y atienden a los pacientes en los pasillos. Estamos cada vez más lejos de Dinamarca. Nos engañó Morena, nos mintió, nos robó y nos traicionó.