¿SI EL KO’OX ES PRIVADO POR QUÉ LOS CAMIONES SON COLOR GUINDA Y CON JAGUAR?: NOTICIAS AL MOMENTO; “PARECE CAMPAÑA ANTICIPADA”

En una publicación divulgada en sus redes sociales, Noticias al Momento Campeche cuestionó por qué los camiones Ko’ox están pintados de guinda y con un jaguar, si la gobernadora y el titular de la Artec informaron que pertenecen a una empresa privada, a quien entonces habría que agradecerle el servicio gratuito y preguntarle quién paga la gasolina, mientras el Gobierno debe justificar gastos en la pintura de las unidades y operatividad, aunque “todo esto ‘parece’ una campaña anticipada ¿no?”.

El texto refiere: “La gobernadora de Campeche y el titular del Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec) dieron a conocer que los camiones son de una empresa privada, pero si son de empresas privadas por qué los camiones están pintados de guinda y con un jaguar? quién paga la gasolina de esos camiones?”

Desde hace más de tres meses están dando el servicio a los ciudadanos, a quién darle las “gracias” a el empresario o el gobierno.

Sí es de una empresa privada esperemos que el Gobierno “justifique” los gastos de la pintada de los camiones, gasolina, sueldo de chóferes entre otros… Todo esto “parece” campaña anticipada ¿no? Hasta ahí la publicación.