DOS LESIONADOS DEJA CHOQUE ENTRE TRILLADORA Y AUTOMÓVIL

La tarde del miércoles se registró un accidente vial en la carretera federal Calkiní–Uxmal, a la altura del kilómetro 8 más 500, cuando dos unidades colisionaron de manera frontal.

En el percance se vieron involucrados una trilladora agrícola y un automóvil particular. A consecuencia del impacto, los conductores de ambas unidades resultaron lesionados, aunque las heridas que presentaban no ponían en riesgo su vida.

Debido a la fuerza del choque, tanto el automóvil como la maquinaria agrícola salieron de la cinta asfáltica, presentando daños materiales de regular cuantía.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos del SAMU de Calkiní. Al lugar también arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para evitar otro accidente.