PASÓ EL TREN MAYA DE PROMESA DE DESARROLLO PARA EL SURESTE A SÍMBOLO DE DESPILFARRO Y REFLEJO DE LOS FRACASOS DEL SEXENIO DE AMLO: ADN NOTICIAS

Por medio de un reporte a través de ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca expuso que a dos años de funcionamiento, el Tren Maya carece de pasajeros y tiene pérdidas millonarias y sobrecostos desbordados, por lo cual es un proyecto que seguiremos pagando por años.

De promesa de desarrollo para el sureste mexicano pasó a símbolo del despilfarro, la corrupción y la mala planeación de la 4T, y de un costo inicial de 139 mil millones de pesos, pero más de 700 días después las estimaciones superan los 500 mil millones, ante lo cual expertos consideran que un sobrecosto de este tipo para cualquier particular significaría la quiebra y la pérdida de su dinero, y en este caso ¿a quién le asignamos la responsabilidad?

ADN Noticias recalca que entre enero y septiembre de este año, hubo ingresos por apenas 387 millones de pesos mientras los gastos operativos superaron los 3 mil millones, es decir, más de 2 mil 600 millones en pérdidas, e indica que las denuncias por daños ecológicos se acumulan, y 2 años después, el Tren Maya es el reflejo más claro de los fracasos del pasado sexenio.