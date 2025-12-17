DERROCHE DE DINERO EN EL KO’OK, Y LOS MÁS DE $400 MILLONES QUE LE “INYECTARÁN” EL PRÓXIMO AÑO ES METERLE DINERO BUENO AL MALO: ARMENTÍA

San Francisco de Campeche.- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MOCI) en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, consideró que el reemplazo de las tarjetas del transporte Ko’ox (de la empresa Inatel a Vinden), es un derroche de dinero, gastos excesivos y cero planeación, y los más de 400 millones de pesos que le “inyectarán” el próximo año al proyecto es “meterle dinero bueno al malo”.



Cambian las tarjetas por compatibilidad con el nuevo software, señaló, y aseveró que el problema de fondo son las rutas y el transbordo.



Además, añadió Armentía López, el próximo año le inyectarán más de 400 millones de pesos, así está programado en la Ley de Ingresos y Egresos 2026, “lo que es meterle dinero bueno al malo”.



Ya tenemos nosotros 1 mes sin hablar del Ko’ox, estamos dejando que la misma ciudadanía vea y vislumbre lo que será el 2026, puntualizó, y dijo que ojalá funcione, corrijan las rutas y el transbordo y ayuden a la ciudadanía, pero veo una cerrazón pero espero cambien su postura, agregó.