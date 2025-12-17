DENUNCIARON AMENAZAS PARA EXIGIRLES CUOTAS Y DEJARLOS TRABAJAR, PERO NADIE LOS DEFENDIÓ Y LOS MATARON: MINUTO CRÍTICO

El destacar que se trata de una historia que duele contar pero es necesario contarla, Minuto Crítico expuso el caso de Vicente y Anita, quienes eran conocidos por dar trabajo a personas y cuidar a su gente, pero hace poco un grupo de criminales los atacaron sin que nadie los defendiera, pese a que denunciaron amenazas, como siempre pide la presidenta, para exigirles cuotas y pagar por seguir trabajando.



Vivían en Villa Unión, Mazatlán, zona afectada por la inseguridad, daban empleo a más de mil personas por semana, no eran políticos ni tenían guaruras, y como nadie los protegió tras denunciar las amenazas pasó lo peor, pues una madrugada un grupo llegó a su casa, abrieron fuego durante casi 4 horas, lanzaron granadas y quemaron vehículos, y ninguna autoridad apareció, ni la Marina, ni la Guardia Nacional, ni la policía, lamentó Minuto Crítico, y refirió que los encontraron calcinados en el baño.



Y remató: “Vicente y Anita nos recuerdan lo solos que están quienes intentan trabajar bien… y de qué sirve que las autoridades digan que hay operativos y que la seguridad mejora, si cuando de verdad se necesita no hay nadie, ¿cuántos más tienen que pasar por esto para que las cosas cambien?”.