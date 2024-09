DANIEL BARREDA VOTARÁ CONTRA LA REFORMA JUDICIAL, ASEGURA EL COORDINADOR DE SENADORES DE MOCI

Ciudad de México. – Clemente Castañeda, coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano (MOCI), aseguró que el senador campechano Daniel Barreda Pavón votará en contra de la reforma judicial, y todo lo que pudiera decirse al respecto es mera especulación.



Entrevistado anoche vía telefónica por Carlos Loret de Mola para su programa Latinus, el mocista afirmó que el hilo más delgado no está en su partido, aunque dijo que “no sospechamos de nadie” del PRI y PAN que vaya a traicionar y/o venderse, y que cada quien se haga responsable de lo que le corresponde.

Reiteró que no van a acompañar a la reforma judicial por no cumplir con los propósitos que señala, y a la pregunta de si el régimen juega sucio, amenazando u ofreciendo dinero para obtener ese voto, respondió que en el caso de MOCI no, pues sabe que no hay manera de cambiar su posición.



Pidió buscar esas “debilidades” y ambigüedades en otro lado, en quienes dijeron que eran oposición y terminaron haciendo lo contrario, como en los senadores del PRD que terminaron arrojándose a los brazos de la mayoría, pero no es el caso de MOCI.

En tanto, Daniel Barreda Pavón subió a sus redes un mensaje donde afirma que jamás se dejará intimidar ni presionar por ningún poder del color que sea, y que siempre será congruente con lo que sea mejor para México, anunció que en unos momentos dará su posicionamiento sobre la reforma judicial.