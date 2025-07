LA ARTEC DEBE REALIZAR OPERATIVOS Y PONER EN CINTURA AL ALCALDE PABLO GUTIÉRREZ POR SUS ILEGALES CAMIONES AMOR POR CARMEN: ARMENTÍA

Vocería estatal es irresponsable al anunciar que están permitidas las aplicaciones cuando no es así, afirma

El diputado mocista Pedro Armentía López sentenció que el director de la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, es quien debe poner en cintura al alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus por la circulación ilegal del transporte Amor por Carmen.



Del enfrentamiento entre Gutiérrez Lazarus y López Gamboa, dijo que la ley es para todos y se debe aplicar pareja, “y aquí yo veo caprichos, arranques de un alcalde que no respeta las instituciones ni las leyes, ante lo cual espero se hagan los operativos (de la Artec) anunciados, y dejen los pleitos políticos para otro tema”.

Primero, recalcó Armentía López, debe estar el respeto a la ley, y si se aplica un reglamento que sea para todos, porque el transporte de Amor x Carmen ha estado en la ilegalidad desde el día 1, lo que hemos manifestado en sinnúmero de ocasiones, pero si él (en alusión al alcalde Pablo Gutiérrez) no respeta al mismo Gobierno, a nosotros no nos corresponden las sanciones, sino a la Artec, cuyo director ojalá lo ponga en cintura, al igual que a quienes estén fuera de la ley.

Respecto a los InDrive, Armentía López refirió que los del área de Comunicación Social del Gobierno anunciaron que en Campeche ya estaban permitidas esa clase de aplicaciones, pero por otro lado vemos que es lo contrario.

Y subrayó: “Lo voy a reiterar y recalcar, el área de Comunicación Social de este Gobierno incurre en mucha irresponsabilidad por anunciar una cosa que no está en la práctica, ante lo cual el llamado a la Artec es preguntarle ¿se puede o no?, ¿quién miente?, de lo contrario el problema seguirá escalando”.