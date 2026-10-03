POR INNECESARIA E INÚTIL, CIUDADANOS POR CAMPECHE CLAUSURAN LA OBRA ESTATAL DEL TEATRO EN EL FORO “AH KIM PECH”
-Hay otras necesidades que deben se atendidas, como la falta de medicinas en hospitales y de mantenimiento en escuelas
Por innecesaria y no haberse realizado una consulta ciudadana, el grupo cívico Ciudadanos por Campeche clausuró de manera simbólica la obra del teatro cultural que el Gobierno del Estado lleva a cabo en el foro “Ah Kim Pech”.
Además, recalcaron que dicho proyecto, que calificaron como inútil, no cuenta con los permisos federales y municipales requeridos.
Este Gobierno se encapricha por un teatro pese a que tenemos 5, mientras hay un mercado obsoleto, falta infraestructura de agua, los hospitales necesitan medicamentos y algunas escuelas requieren mantenimiento, recalcaron.
Recordaron que la representante del Ejecutivo Estatal (en alusión a Layda Sansores) justificó el Tren Ligero afirmando que era porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador quería mucho a Campeche.