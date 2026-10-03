DETIENEN A ALCALDE Y EXALCALDE MORENISTAS EN CHIAPAS

Sin aclarar el motivo, hoy sábado 3 de octubre de 2026 a la misma hora (5:29 de la mañana), fueron detenidos el alcalde y el exalcalde de Suchiapa, en Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero y Alexis Nucamendi Gómez, ambos emanados del partido Morena.

De acuerdo con los primeros reportes, fuerzas estatales y federales mantienen un operativo en el Municipio.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre los arrestos, pero en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están consignadas las capturas a las 5:29 horas de hoy, en Suchiapa.