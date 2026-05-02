“CRISIS POLÍTICA”: DISCURSO DE SHEINBAUM CHOCA CONTRA LOS HECHOS, LA DUDA CRECE EN CASO ROCHA Y VIAJA A PALENQUE: MINUTO CRÍTICO

El medio de comunicación y noticias Minuto Crítico señala que, aunque el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Estados Unidos advirtió que lo de Rocha Moya es sólo el principio de lo que vienen preparando por años, y señala que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no estar contra la espada y la pared, realizó de la nada un viaje a Palenque, Chiapas este fin de semana.

Todos sabíamos que algo así (el caso Rocha Moya) pasaría, pero no nos imaginamos que fuera antes del Mundial, refierió.

Sostuvo que la situación en México es delicada, cuestionó que Claudia Sheinbaum niegue estar presionada cuando debería mostrar preocupación por el país, y criticó la contradicción entre afirmar que en México deciden los mexicanos, mientras persisten problemas como falta de medicinas, apoyo a Cuba y desatención a madres buscadoras, y pregunta con ironía: “¿Eso lo decidimos los ciudadanos?”.

Minuto Crítico también cuestionó la veracidad del discurso oficial, pues en casos como el derrame en la refinería, el descarrilamiento de un tren, el colapso de una grúa, fallas en el Tren Maya y la caída de la Línea 12, minimizan o cambian los términos de los hechos.

Además, añade, la Presidenta quiere pruebas, pero olvida que el gobernador Rocha Moya hizo un burdo montaje para justificar la muerte de Melecio Cuen en un supuesto atraco, y que a los pocos días, El Mayo declaró que Cuen fue el¡m¡nado en el rancho donde lo capturaron para llevarlo a Estados Unidos y que se reuniría con Rocha Moya.

Finalmente, menciona que candidatos en Sinaloa fueron privados de su libertad durante la elección pasada.