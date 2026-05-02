CONFIRMA ANTONIO JIMÉNEZ NULO IMPULSO DE LAYDA A LA ECONOMÍA ESTATAL AL PROPONER DIVERSIFICACIÓN Y NUEVAS RUTAS

-“CONFÍO EN QUE DIÁLOGO INSTITUCIONAL SOLUCIONARÁ CONFLICTO CON LA #CFE”

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez, llamó a diversificar y a construir nuevas rutas económicas ante la compleja situación financiera que enfrenta la entidad, luego de que la gobernadora Layda Sansores reconociera que el Gobierno Estatal se encuentra en quiebra.

El legislador consideró que las declaraciones de la mandataria deben entenderse en contexto, pero admitió que reflejan una realidad que se arrastra desde hace años: la necesidad de sustituir la dependencia petrolera por una economía más diversificada.

Cada año que pasa va a ser complejo, subrayó Jiménez Gutiérrez, quien destacó que durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se abrió la posibilidad de fortalecer el sector turístico, el cual considera una vía con “potencial tremendo” para Campeche.

El diputado aseguró que el Congreso local coadyuvará con el Poder Ejecutivo, para ayudar a las finanzas estatales y cumplir con las demandas de los campechanos, pese a reconocer que el reto es mayúsculo.

Sobre el adeudo de 100 millones de pesos que el Estado mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —y la eventual ∆men∆za de “corte” de suministro en el Palacio de Gobierno—, Jiménez Gutiérrez confió en que el conflicto se resolverá mediante el diálogo institucional.

“Tenemos una presidenta (Claudia Sheinbaum) que quiere mucho a Campeche”, presumió, y recordó que existe una relación histórica entre la gobernadora y la mandataria federal, por lo que anticipó una solución pronta.