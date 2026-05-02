AMENAZA DE LAYDA DE CERRAR OFICINAS ANTE “QUIEBRE” FINANCIERO ES UNA ESTUPIDEZ QUE NO SOLUCIONA NADA: POLÍTICA BÁSICA

Al resaltar que si no fuera de Morena los mismos morenistas le estarían gritando neoliberal, el medio de comunicación y noticias Política Básica afirmó que es una estupidez de la gobernadora Layda Sansores advertir del cierre de oficinas ante la falta de dinero de su Administración hasta para pagar la luz, pues debió plantear reformas fiscales y progresivas “o cobrarle a los millonarios”.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Política Básica expone que Campeche enfrenta un enorme déficit y según Layda Sansores no hay “ni para pagar la luz”, pero en lugar de plantear reformas fiscales y progresivas o cobrarle a los millonarios, la mandataria estatal ∆men∆zó con cerrar oficinas de Gobierno, lo que es una estupidez que no soluciona nada.

Y hace un comparativo con Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, quien ante un problema similar planteó múltiples reformas para que las empresas y multimillonarios paguen más impuestos.

Por último, Política Básica sentenció: “Urge una reforma fiscal nacional y múltiples a nivel local, pero jamás la va a ver de mano de Morena. Están más preocupados por mantener el poder que en el bienestar ciudadano”.