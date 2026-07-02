 VEHÍCULO INGRESA A ZONA PROTEGIDA Y MATA CRÍAS DE MONJITA AMERICANA EN PLAYA NORTE

Varias crías de monjita americana (Himantopus mexicanus) mΩr¡£røn luego de que un vehículo ingresara de manera ilegal a una zona de reproducción ubicada en Playa Norte, aledaña al Puerto Isla del Carmen, dentro del Área Natural Protegida de Flora y Fauna Laguna de Términos.

De acuerdo con información difundida por la Dirección de Medio Ambiente Carmen y ambientalistas, el conductor ignoró el acordonamiento colocado para restringir el acceso de vehículos durante la temporada de anidación y circuló sobre la arena, donde se encontraban nidos y polluelos de esta especie. Como consecuencia del paso de la unidad, varias crías fueron aplastadas. En el sitio quedaron marcadas las huellas de los neumáticos, mientras que las imágenes difundidas muestran aves sin vida e incluso un huevo que no alcanzó a eclosionar, lo que evidencia el daño ocasionado a toda una nidada.

Especialistas recordaron que cada año estas áreas son delimitadas para proteger a las aves que utilizan las playas de Ciudad del Carmen como sitio de reproducción, por lo que reiteraron el llamado a la población para evitar el ingreso de automóviles, motocicletas y cuatrimotos a las zonas acordonadas.

Ambientalistas y autoridades municipales solicitaron que el caso sea investigado para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes, con el objetivo de evitar que hechos similares continúen afectando la biodiversidad del Área Natural Protegida de Flora y Fauna Laguna de Términos.