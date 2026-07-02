ASOCIACIÓN DE MADRES SOLAS PIDE ELIMINAR CUOTAS ESCOLARES ANTE IMPACTO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

La presidenta estatal de la Asociación de Madres Solas Mexicanas, Livia Arroyo Avilez, exhortó a la Secretaría de Educación (Seduc) para eliminar las cuotas escolares, al considerar que representan una carga económica adicional para miles de familias campechanas, especialmente al inicio del ciclo escolar.

Señaló que desde hace años numerosos padres de familia enfrentan dificultades para cubrir las aportaciones solicitadas por las escuelas, debido a que sus ingresos no siempre son suficientes para hacer frente a todos los gastos relacionados con la educación de sus hijos.

Arroyo Avilez explicó que, además de las cuotas, las familias deben destinar recursos al transporte, útiles escolares, materiales para tareas y otros gastos indispensables, lo que complica aún más la situación económica de muchos hogares. Indicó que esta problemática afecta con mayor fuerza a madres y padres que tienen más de un hijo estudiando, ya que las cuotas suelen solicitarse por cada alumno, incrementando el desembolso que deben realizar.

Ante este panorama, exhortó a la Secretaría de Educación a reconsiderar el cobro de estas aportaciones y buscar mecanismos que permitan eliminar las cuotas escolares, con el propósito de reducir la presión económica que enfrentan las familias campechanas.