SHEINBAUM MINIMIZA HALLAZGOS DE LA ASF EN COFEPRIS Y AFIRMA QUE PRIMERO REVISARÁ LAS OBSERVACIONES

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, restó importancia a los hallazgos dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que su gobierno primero revisará el informe antes de emitir una postura.

La reacción de la mandataria se produjo después de que la ASF informó sobre un probable daño a la Hacienda Pública por 121 millones 934 mil 474.53 pesos en la Cuenta Pública 2024, derivado de irregularidades detectadas en contratos de la Cofepris. Como resultado de la fiscalización, el órgano presentó tres denuncias penales por posibles hechos de corrupción relacionados con esa dependencia durante el sexenio anterior. Entre las observaciones de la Auditoría se encuentran pagos por servicios de mantenimiento que presuntamente no fueron comprobados, así como la posible simulación en la prestación de esos servicios.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum respondió que el informe fue presentado apenas el día anterior y sostuvo que aún no cuentan con los detalles necesarios para fijar una posición.

Explicó que el procedimiento de la Auditoría contempla un periodo para que las dependencias, entidades federativas y demás organismos fiscalizados solventen las observaciones antes de que se determinen responsabilidades definitivas. Añadió que, si las observaciones no son aclaradas, corresponde a la ASF presentar las denuncias penales o promover procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La presidenta también precisó que la revisión corresponde a la Cuenta Pública 2024, la primera evaluada durante su administración, aunque aclaró que se refiere al ejercicio fiscal del año pasado y no al de 2025. Indicó que su gobierno analizará el contenido del informe antes de ofrecer una explicación más amplia e informó que posteriormente se invitará a la titular de la Auditoría Superior de la Federación para detallar los resultados de la fiscalización.