UNA FALLA ELÉCTRICA APAGA AL IEEC: SIN PORTAL WEB NI ESTRADOS ELECTRÓNICOS; ¿QUÉ PASARÍA EN PLENA ELECCIÓN?

San Francisco de Campeche.- El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) informó que su portal web, los estrados electrónicos y demás servicios informáticos se encuentran temporalmente inactivos debido a una falla en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A través de un aviso oficial, el organismo electoral señaló que la interrupción obedece a situaciones “fuera de nuestro alcance” y aseguró que informará oportunamente cuando se restablezcan los servicios afectados.

La suspensión de estas herramientas digitales plantea interrogantes sobre la capacidad del organismo para mantener operativos sus servicios informáticos ante una contingencia similar durante un proceso electoral, cuando el acceso oportuno a la información resulta fundamental.