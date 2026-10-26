¡IN FRAGANTI! GRABAN A POLICÍAS DE HOPELCHÉN COBRANDO “MOCHE” A MOTOCICLISTAS

Hopelchén.- En el retén policiaco instalado sobre la carretera Campeche-Hopelchén, a la altura del ejido San Luis, dos personas a bordo de una moto grabaron a uno de los policías municipales que les pidió una cuota o “moche” para que pudieran continuar su camino, ante lo cual le entregaron 100 pesos.

Se trata de genízaros de Hopelchén a cargo de la patrulla 0777. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 22 de octubre de este año, a las 3 de la tarde, según se aprecia en el video.

Video: La Barra Noticias.