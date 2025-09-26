HALLAN A HOMBRE EJECUTADO DENTRO DE UNA CAMIONETA; ES EL QUINTO CASO DE SEPTIEMBRE Y 69 DEL AÑO

Ciudad del Carmen.- La mañana de este viernes 26 de septiembre, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años con un disparo en la cabeza, en la comunidad de Mamantel, en el Municipio de Carmen.

El cuerpo fue localizado dentro de una camioneta con placas del Estado de Tamaulipas.

Se trata de la quinta ejecución de este mes de septiembre y la 69 del año.

Autoridades acudieron al lugar para acordonar la escena, iniciar las investigaciones correspondientes y trasladar el cuerpo al anfiteatro local. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima, ni se reportan personas detenidas.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó en un boletín que atendió un reporte de un hombre sin vida por disparo de arma de fuego en la referida comunidad carmelita.