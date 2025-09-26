EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN AFECTÓ A 2.2 MILLONES; CFE RESTABLECIÓ SERVICIO EN DOS HORAS

Falla en líneas de transmisión deja sin luz a Campeche, Yucatán y Quintana Roo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes, a las 14:19 horas, se registró una falla eléctrica derivada de trabajos de mantenimiento en las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC, con una afectación de 2,174 MW.

El evento ocasionó la salida de operación de nueve centrales del Sureste con 16 unidades, lo que dejó sin servicio a 2 millones 262 mil usuarios en #Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Personal de la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), inició de inmediato los trabajos de restablecimiento. Para las 16:10 horas ya se habían normalizado las líneas de 230 kV y 400 kV, recuperando el servicio en gran parte de Mérida y Valladolid (Yucatán); en Quintana Roo, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox; así como en gran parte de Campeche.

La Secretaría de Energía (SENER), junto con la CFE y el CENACE, mantienen monitoreo permanente hasta la completa normalización del suministro en la región.