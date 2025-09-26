viernes, septiembre 26, 2025
MARCHAN MÁS DE 5 MIL EN PROTESTA POR LOS 11 AÑOS DE DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

Publicad0rTelemar

Bajo una pertinaz lluvia, más de 5 mil activistas, defensores, humanitarios, sindicalistas, académicos, estudiantes y normalistas rurales, algunos Portando cartulinas con leyendas como “¿Y los 800 folios?” y “Donde manda general no gobierna presidente (junto a una foto de Andrés Manuel López Obrador)”, marcharon hoy desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en protesta por los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

No faltaron las pintas “Faltan 43” y “¿Dónde están mis hermanos?” sobre muros en el recorrido de los manifestantes, quienes en 45 minutos llegaron al antimonumento de Bucareli y Reforma desde donde reclamaron que han sido 132 meses de “luces y sombras”.

