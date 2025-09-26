viernes, septiembre 26, 2025
DETIENEN AL PADRE DEL CANTANTE JULIÓN ÁLVAREZ POR LLEVAR ARMAS DE FUEGO Y CARTUCHOS EN CAMIONETA REPORTADA COMO ROBADA

En un operativo realizado en el entronque 18 de Marzo-Sabancuy, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana aseguraron a César A. V., padre del cantante de música regional Julión Álvarez, y a tres personas más, cuando viajaban en una camioneta blanca reportada como robada, en la que además fueron halladas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Aunque el conductor tenía permiso para portar un arma, uno de los acompañantes llevaba otra sin autorización y el resto del arsenal estaba oculto en la unidad.

Los cuatro fueron trasladados a la Delegación de la Fiscalía General de la República de Escárcega, donde enfrentan acusaciones por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El hecho adquirió notoriedad nacional por el padre del llamado “Rey de la Taquilla”, quien desde hace años reside en Carmen, donde ha adquirido propiedades y tiene negocios en la zona sur de Campeche.

Este episodio revive las acusaciones que en 2017 vincularon a Julión Álvarez con redes de lavado de dinero, situación que lo mantuvo vetado en Estados Unidos hasta 2023. Con la captura de su padre en Campeche, el apellido Álvarez vuelve a colocarse en el centro de la polémica.

Matan a un abuelito a puñaladas en Carmen

¡MILAGRO! APARATOSO ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO CAUSADO POR UNA PIEDRA DEJA SALDO DE UNA MUJER LESIONADA

Alerta protección civil de riesgos por almacenar pirotecnia

