martes, octubre 7, 2025
Lo último:
Locales

UNA VEZ MÁS, DESDE MORENA BUSCAN RESTRINGIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: FIA

En un reportaje de Fuerza Informativa Azteca (FIA), se exhibió la iniciativa del diputado de Morena Armando Corona Arvizu, quien propuso castigar con hasta seis años de prisión a quien cree, comparta o difunda memes, stickers o contenido generado con inteligencia artificial de una persona sin su consentimiento.

El trabajo periodístico, presentado por Maxi Peláez, advirtió que esta propuesta representa un intento de censura y una amenaza directa a la libertad de expresión, ya que contempla penas más severas —de hasta nueve años de cárcel— si el contenido está dirigido a un servidor público.

